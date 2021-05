Netflix: quali sono le serie tv e i film da non perdere a maggio 2021? (Di domenica 2 maggio 2021) Il mese di maggio arriva con novità davvero interessanti nella programmazione streaming del colosso Netflix. Questa volta saranno molte le serie tv Original e i film che accompagneranno gli spettatori in questo mese. quali saranno i film Original e le serie di Netflix di maggio 2021 Tutti gli amanti delle serie televisive non dovranno perdersi lo show a tema supereroi in arrivo su Netflix, ovvero Jupiter's Legacy. Per chi adora il genere thriller c'è «I figli di Sam: verso le tenebre», che racconta la storia di uno dei serial killer più noti degli anni 70. Per Lucifer i fan dovranno aspettare la fine di maggio per potersi godere la quinta stagione. Dei ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Il mese diarriva con novità davvero interessanti nella programmazione streaming del colosso. Questa volta saranno molte letv Original e iche accompagneranno gli spettatori in questo mese.saranno iOriginal e ledidiTutti gli amanti delletelevisive non dovranno perdersi lo show a tema supereroi in arrivo su, ovvero Jupiter's Legacy. Per chi adora il genere thriller c'è «I figli di Sam: verso le tenebre», che racconta la storia di uno dei serial killer più noti degli anni 70. Per Lucifer i fan dovranno aspettare la fine diper potersi godere la quinta stagione. Dei ...

