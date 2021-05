Nata a Londra il 2 maggio 2015 | Charlotte di Cambridge sarà la prossima Princess Royal E giocando con i fratelli rivela tutta la sua vivacità

Leggi su iodonna

(Di domenica 2 maggio 2021)dicompie 6 anni. Ritratto di una it baby guarda le foto Il suo arrivo fu celebrato da illuminazioni color rosa nei monumenti e luoghi turistici più simbolici della capitale britannica. Sei anni dopo, il compleanno diElizabeth Diana di, invece, celebrato in sordina, considerato il periodo di lutto osservato dalla famiglia reale in seguito alla scomparsa recente del bisnonno Filippo. Ma non mancheranno i festeggiamenti privati per la bimba, cheprotagonista di una ...