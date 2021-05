Nasce l’Unione Azzurra Nel Mondo (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, domenica 2 maggio 2021, (acronimo UANM) – Club Napoli Amici, un gruppo formato da tanti Club Napoli – uniti tra loro da un rapporto di amicizia leale, sincera e trasparente – che, senza alcun scopo di lucro, si impegnano per la realizzazione di una fratellanza globale che permetta a tutti i membri della grande famiglia Azzurra di trovare una casa ospitale in ogni angolo del Mondo. La UANM si propone di realizzare una sinergia utile ad affrontare le varie problematiche dei Club aderenti accomunati dall’impegno sociale e dallo spirito solidale, dalla volontà di intraprendere iniziative benefiche volte alla difesa e al sostegno dei soggetti più deboli. La UANM si propone per la difesa dei valori propri dello sport, quali non violenza sia verbale che fisica, nonché di contrastare e impedire qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) Oggi, domenica 2 maggio 2021, (acronimo UANM) – Club Napoli Amici, un gruppo formato da tanti Club Napoli – uniti tra loro da un rapporto di amicizia leale, sincera e trasparente – che, senza alcun scopo di lucro, si impegnano per la realizzazione di una fratellanza globale che permetta a tutti i membri della grande famigliadi trovare una casa ospitale in ogni angolo del. La UANM si propone di realizzare una sinergia utile ad affrontare le varie problematiche dei Club aderenti accomunati dall’impegno sociale e dallo spirito solidale, dalla volontà di intraprendere iniziative benefiche volte alla difesa e al sostegno dei soggetti più deboli. La UANM si propone per la difesa dei valori propri dello sport, quali non violenza sia verbale che fisica, nonché di contrastare e impedire qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, ...

