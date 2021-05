Napoli | interesse per Hysaj da parte dell’Atletico Madrid

cricchio78 : @mr_ulix @pisto_gol Esatto, come in parlamento nessuno ha interesse a cacciare il politico ladro xchè a turno tocch… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?????? #KaioJorge, l’#Italia si allontana? ???? Le parole di un membro del suo staff e il forte interesse di un club tedesco:… - vvlnapoli : Tra Gattuso e De Laurentiis scatta la tregua Champions: Ora il piazzamento tra le prime quattro è di nuovo possibil… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO COLPO A SORPRESA, IL NAPOLI VUOLE CHIUDERE SUBITO. SARA' LUI IL PRIMO RINFORZO DELLA PROSS… - NCN_it : #SENESI, L'INTERMEDIARIO: «#NAPOLI PIAZZA GRADITISSIMA. SULL'INTERESSE DEL #BARCELLONA...» #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli interesse

Forzazzurri

... il Banco di; il Banco di Sicilia; la Banca Nazionale del Lavoro; l'Istituto bancario San Paolo di Torino; il Monte dei Paschi di Siena; il Banco di Sardegna. BANCHE DINAZIONALE ......di restauro di un'opera dall' altostorico - artistico. Il Direttore dei lavori è Dr.ssa Barbara Balbi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di...L'esterno sinistro del Verona, Federico Dimarco, in questa stagione si è messo in luce attirando su di sè l'interesse di tante squadre, tra cui anche ...Il quotidiano Il Mattino riferisce che l'Atletico Madrid sarebbe interessato al difensore del Napoli Elseid Hysaj. Elseid Hysaj non continuerà la sua ...