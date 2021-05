Napoli | il miracolo è compiuto | si liquefà il sangue di San Gennaro

(Di domenica 2 maggio 2021), 2 maggio 2021 " Stava cominciando a diventare una maledizione, per, il mancato scioglimento deldi San. Oggi, per la terza volta consecutiva, ilnon si era ...

repubblica : ?? Napoli, dopo una giornata di preghiere si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro - MediasetTgcom24 : Napoli, si è ripetuto il miracolo di San Gennaro: sciolto il sangue #SanGennaro - fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - CRISTIANO0711 : RT @rodcostakiwi: Per intercessione di #Fedez. - SchwoarzMola : RT @DrGregHouse73: E alla fine si è sciolto -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli miracolo

Pare un. Ha iniziato a sei anni a Chisinau, capitale della Moldavia. In un quartiere ... Victor è arrivato a11 anni fa. Ha riabbracciato sua mamma che era lì, come badante. Poi si è ...Ieri, l'arcivescovo diBattaglia aveva anzi interpretato il mancatocome un invito a denunciare la cultura camorristica che attanaglia la città di. Il sindaco dide ...NAPOLI – Si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli. Alle 17,18 è stata mostrata ai fedeli riuniti in Duomo l’ampolla con il sangue del santo che si è sciolto dop ...Si è rinnovato il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli. Alle 17,18 è stata mostrata ai fedeli riuniti in Duomo l’ampolla con il sangue del santo che si è sciolto dopo quasi u ...