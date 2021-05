Napoli-Cagliari | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 2 maggio 2021)si affrontano in unche si preannuncia essere accesissimo. Semplici ritrova Cragno, per Gattuso dubbio in difesa Al Maradona diva in scena undecisamente sentito per le due squadre. Ilha un disperato bisogno di vittoria per rimanere aggrappato alla zona Champions. Il, in piena lotta salvezza, lotterà sicuramente con le unghie e con i denti per vender cara la pelle ai partenopei. QUI– Gattuso deve fare ancora i conti con l’indisponibilità di Ospina e conferma Meret tra i pali. In difesa ancora spazio ad Hysaj sulla sinistra con Di Lorenzo sul versante opposto. Coppia centrale composta da Koulibaly e da Manolas. A centrocampo si rivede Fabian Ruiz a far duo con l’imprescindibile Demme. ...