Napoli-Cagliari | le pagelle degli azzurri | Demme imprenscindibile

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 7 – Provvidenziale il doppio intervento sul finire del primo tempo, su Pavoletti prima e su Nandez poi. Il portiere del giro della Nazionale sta diventando un elemento molto prezioso. Prodigioso l’intervento su Pavoletti al minuto 88. Non può nulla sul gol di Nandez. Di Lorenzo 5,5 – Oggi è stato messo molto in difficoltà dall’esternotano Lykogiannis. Cerca comunque di sopperire all’avversario con esperienza e furbizia. Manolas 6 – Ilè molto attivo e gioca bene in fase offensiva, Manolas è ordinato ma in alcune situazioni era davvero difficile. Koulibaly 6 – Anche lui come Manolas deve fronteggiare unspavaldo che rischia seriamente la retrocessione. Una volta prese le misure però gioca la sua solita gara. Hysaj 6 – Poche scorribande e tanta sostanza in ...