Napoli-Cagliari | le formazioni ufficiali | Lozano torna titolare

(Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle ore 15, allo stadio Diego Armando Maradona di, gli azzurri di Rino Gattuso ospitano ilnella 34ª giornata di Serie A. Sono da poco state rese note leche scenderanno in campo dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori.-Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme;, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.– Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. All.: Semplici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Napoli continua a rincorrere un posto in Champions League, mentre il Cagliari sta risalendo la china e punta ad una insperata salvezza. Sarà un match molto interessante quello di domenica pomeriggio. I partenopei di Gennaro Gattuso ospitano i rossoblù di Leonardo Semplici nella 34ª giornata di Serie A. Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa il Cagliari di Leonardo Semplici nella 34ª giornata di Serie A: la partita si giocherà domenica 2 maggio 2021. Il Napoli affronta il Cagliari in una gara valida per la trentaquattresima e quintultima giornata del campionato di Serie A. I partenopei di Gattuso cercano la terza vittoria consecutiva per restare in corsa Champions. Il Cagliari punta a un'insperata salvezza.