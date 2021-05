Napoli-Cagliari: Alvino distrugge Fabbri e Mazzoleni (Di domenica 2 maggio 2021) Carlo Alvino contro Fabbri e Mazzoleni, il giornalista commenta la prestazione del direttore di gara e del responsabile Var. I due sono diventati protagonisti di Napoli-Cagliari, in particolare quando Fabbri ha deciso di non assegnare un gol ad Osimhen per un fallo su Godin. Secondo Fabbri c’era un tocco di Osimhen a sbilanciare Godin, ma è evidente che il difensore del Cagliari cade perché interviene in maniera scomposta e non per il tocco del nigeriano. Fabbri però diventa protagonista e decide di annullare. Sulla decisione di Fabbri interviene Alvino che tira in ballo anche Mazzoleni: “Un gol regolarissimo di Osimhen annullato dall’arbitro e con il Var Mazzoleni ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Carlocontro, il giornalista commenta la prestazione del direttore di gara e del responsabile Var. I due sono diventati protagonisti di, in particolare quandoha deciso di non assegnare un gol ad Osimhen per un fallo su Godin. Secondoc’era un tocco di Osimhen a sbilanciare Godin, ma è evidente che il difensore delcade perché interviene in maniera scomposta e non per il tocco del nigeriano.però diventa protagonista e decide di annullare. Sulla decisione diintervieneche tira in ballo anche: “Un gol regolarissimo di Osimhen annullato dall’arbitro e con il Var...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - Antonio66378416 : @ParticipioPart Napoli Cagliari 1-1 man of the match mazzoleni... - gringoserra78 : RT @SardegnaG: meritato pari in extremis del #Cagliari a #Napoli con gol di Nandez e punto fondamentale per la salvezza dei rossoblù #Napol… -