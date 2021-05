Napoli-Cagliari 1-1 | Nandez complica il cammino Champions League

(Di domenica 2 maggio 2021)1-1, questo il risultato alla fine dei novanta minuti regolamentari. La squadra sarda trova il pareggio connel finale di gara,ndo ilverso un posto indei partenopei.1-1: cosa è successo? Ilparte forte e trova il gol del vantaggio grazie al nigeriano Victor Osimhen. Terzo gol consecutivo per l’attaccante ex Lille che sale a quota 9 centri in stagione. Ilperò non ci sta e reagisce. I sardi costruiscono tanto e solo un ottimo Meret e due pali, impediscono alla formazione di Semplici di trovare il gol del pareggio. Sfortunato anche ilche va vicino molte volte al gol del raddoppio. La ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - EwestRest : @GinoRIVIECCIO Non facciamo i kiagnazzari nascondendoci dietro alibi gol annullato_ @sscnapoli ha avuto altri 40 mi… - ottopagine : Il Cagliari ferma il Napoli, Nandez risponde a Osimhen -

1 - 1 Marcatori: 14' p.t. Osimhen (N), 49' s.t. Nandez (C). Assist: 14' p.t. Insigne (N), 49' s.t. Duncan (C).(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; ...Con un gol per temposi dividono la posta in palio per un pareggio che muove la classifica di entrambe ma che, in ottica dei rispettivi obiettivi , accontenta maggiormente gli ospiti. Ad aprire le ...NAPOLI CAGLIARI CRAGNO – “Ci abbiamo sempre creduto, fino alla fine abbiamo voluto questo punto, in campo c’era sempre la percezione di potercela fare e alla fine siamo stati premiati”. Queste le ...Soddisfatto, nelle interviste post-partita, il tecnico degli isolani Leonardo Semplici: "In questo momento questo punto vale parecchio perché diamo continuità di prestazione e risultato. È un punto ch ...