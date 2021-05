Naomi Uemura | alpinista e leggendario avventuriero

(Di domenica 2 maggio 2021) Tante sono le imprese storiche digiapponese, che lo resero un mito, eppure in pochi ricordano il suo nome. Il primo maggio del 1978, quindi 43 anni fa, quest’uomo raggiungeva il Polo nord, dopo 57 giorni in slitta, accompagnato solo dai suoi Alaskan malamut. Nessuno, senza una squadra lo aveva mai fatto

Naomi Uemura fu il più grande esploratore e alpinista giapponese. Raggiunse in solitaria traguardi che altri avevano toccato solo in gruppo ...La straordinaria storia dell'esploratore giapponese che per primo, in assoluto, raggiunse in solitaria il Polo Nord.