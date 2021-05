Musetti-Taberner oggi, Masters 1000 Madrid: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 2 maggio 2021) Lorenzo Musetti va a caccia del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista toscano affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, numero 142 del mondo, nell’ultimo turno delle qualificazioni. Il giovane di Carrara aveva esordito ieri con una bella e convincente vittoria contro il moldavo Radu Albot (6-4 6-3) ed anche oggi è nettamente favorito contro il tennista di casa. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo Musetti-Carlos Taberner, match valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro. Musetti-Taberner: ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Lorenzova a caccia del tabellone principale deldi. Il tennista toscano affronterà lo spagnolo Carlos, numero 142 del mondo, nell’ultimo turno delle qualificazioni. Il giovane di Carrara aveva esordito ieri con una bella e convincente vittoria contro il moldavo Radu Albot (6-4 6-3) ed ancheè nettamente favorito contro il tennista di casa. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Lorenzo-Carlos, match valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni deldi Montecarlo. Non è prevista una diretta televisiva dell’incontro.: ...

danielelozzi : Partite decisive per l’accesso al Master di Madrid #Musetti - #Taberner #Cecchinato - #CarballesBaena #Mager -… - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2021: come e quando seguire la sfida tra #Musetti e #Taberner - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Mager e Musetti volano al turno decisivo delle qualificazioni. Lorenzo batte Albot 63 64 e aspetta Thompson o Taberner.… - MercRF : RT @lorenzofares: Esordio sul velluto per Lorenzo #Musetti ???? al 1T di quali del #MMOPEN ???? Il numero 83 #ATP sconfigge Radu Albot ???? 63 6… - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Mager e Musetti volano al turno decisivo delle qualificazioni. Lorenzo batte Albot 63 64 e aspetta Thompson o Taberner.… -