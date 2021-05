Musetti-Taberner in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid

(Di domenica 2 maggio 2021) Lorenzoaffronterà Carlos, in occasione del turno decisivo delledeldi2021. L’azzurro ha sconfitto Radu Albot all’esordio, dimostrando una costanza di rendimento notevole, mentre l’iberico è riuscito a rimontare un set di svantaggio a Jordan Thompson. Confronto complesso per, il quale però presenta grandi ambizioni e pretenderà di raggiungere il main draw del torneo iberico. Il match andrà in scena domenica 2 maggio, sul Campo 4, a partire dalle ore 11.00. Sky Sport detiene i diritti dell’evento iberico e potrebbe offrirne la fruizione televisiva tramite i canali 201, 204 e 205 (con livesu Sky Go), seppur non sia chiaro se copra i match di qualificazione. Sportface.it proporrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Musetti Taberner

Lorenzoaffronterà Carlosnella giornata odierna in occasione del turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2021 . L'azzurro ha superato Radu Albot all'esordio, mentre il ...(wc) Carlos Gimeno Valero (ESP) 57 61 75 Turno di qualificazione Lorenzo(ITA) c. (wc) Carlos(ESP) Gianluca Mager (ITA) c. Pierre - Hugues Herbert (FRA) Marco Cecchinato (ITA) c. ...Lorenzo Musetti va a caccia del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista toscano affronterà lo spagnolo Carlos Taberner, numero 142 del mondo, nell'ultimo turno delle qualificazion ...Musetti-Taberner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Madrid. Come seguire la sfida.