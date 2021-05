Muore l’attrice Oscar Olympia Dukakis, cugina di un candidato alla Presidenza degli States (Di domenica 2 maggio 2021) Si è spenta all’età di 89 anni Olympia Dukakis, l’attrice la cui interpretazione in ‘Stregata dalla luna’, era valsa la vittoria dell’Oscar come migliore attrice non protagonista nel 1988. Muore dopo un periodo di malattia nella sua casa a Manhattan. La carriera di Olympia Dukakis Nata negli States, ma di chiare origini greche, Olympia Dukakis ha recitato in numerose serie TV e film (tra cui spicca il primo capitolo de ‘Il giustiziere della notte’, con Charles Bronson) ma ho ottenuto la propria consacrazione recitando nella storica soap opera statunitense ‘Aspettando il domani’ (andata in onda tra il ’51 e il 1986). Nel 1988 il succitato Oscar e il Golden Globe, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 maggio 2021) Si è spenta all’età di 89 annila cui interpretazione in ‘Stregata dluna’, era valsa la vittoria dell’come migliore attrice non protagonista nel 1988.dopo un periodo di malattia nella sua casa a Manhattan. La carriera diNata negli, ma di chiare origini greche,ha recitato in numerose serie TV e film (tra cui spicca il primo capitolo de ‘Il giustiziere della notte’, con Charles Bronson) ma ho ottenuto la propria consacrazione recitando nella storica soap opera statunitense ‘Aspettando il domani’ (andata in onda tra il ’51 e il 1986). Nel 1988 il succitatoe il Golden Globe, ...

LaStampa : Cinema: muore a 89 anni Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar per il film “Stregata dalla luna” - infoitcultura : Olympia Dukakis, muore l’attrice di “Moonstruck” all’età di 89 anni - Virus1979C : RT @LaStampa: Cinema: muore a 89 anni Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar per il film “Stregata dalla luna” - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: Cinema: muore a 89 anni Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar per il film “Stregata dalla luna” - DottRiccardi : RT @LaStampa: Cinema: muore a 89 anni Olympia Dukakis, l'attrice Premio Oscar per il film “Stregata dalla luna” -