Moviola Napoli Cagliari: l’episodio chiave del match (Di domenica 2 maggio 2021) l’episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Napoli Cagliari l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Cagliari, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021)delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitsport : La moviola di Torino-Napoli 0-2: Mandragora, il secondo giallo c’è - infoitsport : Moviola Torino Napoli: l'episodio chiave del match - GiancarloPoli7 : RT @lukaku2017: Moviola gestita da uno che ha considerato giusto il rigore dato al Napoli contro la Lazio. A me sto Edmondo fa una gran ten… - 45acpjoe : RT @lukaku2017: Moviola gestita da uno che ha considerato giusto il rigore dato al Napoli contro la Lazio. A me sto Edmondo fa una gran ten… - lukaku2017 : Moviola gestita da uno che ha considerato giusto il rigore dato al Napoli contro la Lazio. A me sto Edmondo fa una… -