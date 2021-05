Moviola Lazio Genoa | l’episodio chiave del match

(Di domenica 2 maggio 2021)delvalido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

infoitsport : Lazio-Milan 3-0 | la moviola | Orsato | era fallo di Leiva su Calhanoglu - infoitsport : La moviola di Lazio-Milan: grave errore di Orsato sul contatto Leiva-Calhanoglu - Dalla_SerieA : Serie A, la moviola di Lazio-Milan: c'era fallo su Calhanoglu - - luciano_laki : - filoni_diletta : Svelato il labiale di Daniele Orsato sul fallo non fischiato ai danni di #Calhanoglu ? -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Lazio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa 0 - 0...In apertura, alle 12.25, linea a Roma per l'anticipo di Serie A delle 12.30,- Genoa (Massimo ... Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, lae i commenti di Fulvio ...L’episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Genoa L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Genoa, valido per la 34ª giornata della Serie A 202 ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Genoa si affront ...