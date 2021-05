Mourinho, Inter è importante se mi chiamassero dall’Italia (Di domenica 2 maggio 2021) Mourinho confessa che l’Inter per lui è speciale e ha un posto nel suo cuore ma se lo chiamasse una rivale… Mourinho apre a un suo possibile futuro in Italia, anche non sulla panchina dell’Inter. Dopo il recente esonero dal parte del Tottenham, Josè Mourinho è tornato a parlare ai microfoni del Times, prima di tornare a tutti gli effetti in pubblico come editorialista del Sun in occasione di Euro 2021. L’allenatore portoghese ex Real Madrid ha parlato prima di tutto del proprio futuro, spiegando di non avere ancora le idee chiare su quello che accadrà di qui in avanti nella sua carriera: “Non ho piani. Sto andando avanti con la mia vita normale e mi sento tranquillo e sereno. Sono in vacanza e ho più tempo per fare i compiti e analizzare. Per tornare nel calcio aspetterò di trovare non solo il club ... Leggi su retecalcio (Di domenica 2 maggio 2021)confessa che l’per lui è speciale e ha un posto nel suo cuore ma se lo chiamasse una rivale…apre a un suo possibile futuro in Italia, anche non sulla panchina dell’. Dopo il recente esonero dal parte del Tottenham, Josèè tornato a parlare ai microfoni del Times, prima di tornare a tutti gli effetti in pubblico come editorialista del Sun in occasione di Euro 2021. L’allenatore portoghese ex Real Madrid ha parlato prima di tutto del proprio futuro, spiegando di non avere ancora le idee chiare su quello che accadrà di qui in avanti nella sua carriera: “Non ho piani. Sto andando avanti con la mia vita normale e mi sento tranquillo e sereno. Sono in vacanza e ho più tempo per fare i compiti e analizzare. Per tornare nel calcio aspetterò di trovare non solo il club ...

