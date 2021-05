Motomondiale | Miller | ' ultimi giri i più lunghi della carriera | sovrastato dalle emozioni'

(Di domenica 2 maggio 2021) Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ho cercato di fare il massimo, sapevo di avere un buon ritmo. Sono andato in testa e ho mantenuto il vantaggio negli7-8che sono stati ipiùmia, è indescrivibile quello che provo adesso, mi sento". Così il pilotaDucati Jackdopo la vittoria nel Gp di Spagna. "Vorrei che i miei genitori fossero qui a festeggiare con me, ma so che lo stanno facendo a casa in questo momento", aggiunge il pilota australiano.

Jerez de la Frontera, 2 maggio 2021 - Doppietta Ducati a Jerez de la Frontera . Nel Gp di Spagna di MotoGp vince Jackdavanti a Francesco Bagnaia . A completare il trionfo tricolore ci pensa Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. Solo tredicesima la Yamaha di Fabio Quartararo , scattato dalla pole , che ha ...... a dieci giri dalla fine le gomme lo tradiscono e viene superato da, Bagnaia e via via dal ...Mondiale Dopo quattro gare in testa alla classifica provvisoria della classe regina del...L'australiano sfrutta il crollo di Quartararo (13°) per vincere davanti all'azzurro, sul podio insieme a Morbidelli. Ecco come è andata la gara ...Spettacolo a Jerez con il quarto GP stagionale del Motomondiale. La gara in Spagna termina col sorriso in casa Ducati, visto che a vincere è un super Jack Miller, commosso dopo aver tagliato il tragua ...