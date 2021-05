(Di domenica 2 maggio 2021), 2 mag. - (Adnkronos) - "Sonodel secondo, ho cercato di gestire le gomme perché il posteriore scivolava tanto, però ho perso troppo tempo e non sono riuscito più a colmare il gap da Miller. Sono davanti al campionato, dopo una pista nonper lae invece siamo riusciti a fare una doppietta". Queste le parole di Francescodopo il secondonel Gp di Spagna che lo lancia in vetta alla classifica mondiale.

zazoomblog : Motomondiale: doppietta Ducati nel Gp di Spagna vince Miller davanti a Bagnaia (2) - #Motomondiale: #doppietta… - TV7Benevento : Motomondiale: Bagnaia, 'felice del 2° posto, Jerez sulla carta non favorevole a Ducati'... - TV7Benevento : Motomondiale: doppietta Ducati nel Gp di Spagna, vince Miller davanti a Bagnaia (2)... - TV7Benevento : Motomondiale: doppietta Ducati nel Gp di Spagna, vince Miller davanti a Bagnaia... - dianatamantini : MOTOGP - Splendida vittoria di Jack Miller, gran 2° posto di Pecco Bagnaia. Strepitosa doppietta Ducati, con un fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Bagnaia

Jerez de la Frontera, 2 maggio 2021 - Doppietta Ducati a Jerez de la Frontera . Nel Gp di Spagna di MotoGp vince Jack Miller davanti a Francesco. A completare il trionfo tricolore ci pensa Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. Solo tredicesima la Yamaha di Fabio Quartararo , scattato dalla pole , che ha condotto per metà gara ...JEREZ - La Ducati festeggia una doppietta storica sul circuito di Jerez. Jack Miller trionfa in Spagna davanti al compagno di box Francesco(nuovo leader del Mondiale), entrambi autori di una grande rimonta ai danni di Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha crolla a metà gara e finisce addirittura fuori dalla top - 10 (...JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jack Miller ha trionfato nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, vincendo la seconda gara in carriera nella classe regina dopo Assen 2016. Il pilota australian ...Il risultato che non ti aspetti. Probabilmente nessuno avrebbe previsto che nel quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP la Ducati potesse vincere a Jerez de la Frontera (Spagna) e addirittura realizz ...