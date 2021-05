MotoGp Spagna, doppietta Ducati: Miller davanti a Bagnaia, che è il nuovo leader del mondiale. Terzo Morbidelli (Di domenica 2 maggio 2021) Trionfo della Ducati nel Gp di Spagna: Jack Miller conquista la sua prima vittoria stagionale, Francesco Bagnaia è secondo e grazie al crollo di Fabio Quartararo conquista anche la vetta della classifica mondiale. Sul Terzo gradino del podio un rinato Franco Morbidelli, prima delle Yamaha al traguardo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Trionfo dellanel Gp di: Jackconquista la sua prima vittoria stagionale, Francescoè secondo e grazie al crollo di Fabio Quartararo conquista anche la vetta della classifica. Sulgradino del podio un rinato Franco, prima delle Yamaha al traguardo. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

