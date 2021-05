MotoGP, risultato warm-up GP Spagna 2021: Vinales il migliore, Morbidelli 6°. Marc Marquez cade ancora, Valentino Rossi 20° (Di domenica 2 maggio 2021) E’ stato dello spagnolo Maverick Vinales il miglior tempo del warm-up del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista di Jerez de la Frontera, l’iberico della Yamaha Factory ha fermato i cronometri sul tempo di 1’37?642, a precedere la Ducati Pramac del francese Johann Zarco (+0?046) e l’altra M1 ufficiale del transalpino Fabio Quartararo (+0?157), che quest’oggi partirà in pole. Notevole il passo gara scandito dalle due moto di Iwata, con la combinazione soft (anteriore) e medium (posteriore). Da capire in quale maniera l’innalzamento delle temperature in vista della partenza della gara alle 14.00 possa andare a cambiare l’ordine delle cose. Tuttavia, anche in quest’ultimo turno di prove si è compreso come la Yamaha sia in ottima forma sul circuito andaluso. Nella top-10 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) E’ stato dello spagnolo Maverickil miglior tempo del-up del GP di, quarto round del Mondialedi. Sulla pista di Jerez de la Frontera, l’iberico della Yamaha Factory ha fermato i cronometri sul tempo di 1’37?642, a precedere la Ducati Pramac del francese Johann Zarco (+0?046) e l’altra M1 ufficiale del transalpino Fabio Quartararo (+0?157), che quest’oggi partirà in pole. Notevole il passo gara scandito dalle due moto di Iwata, con la combinazione soft (anteriore) e medium (posteriore). Da capire in quale maniera l’innalzamento delle temperature in vista della partenza della gara alle 14.00 possa andare a cambiare l’ordine delle cose. Tuttavia, anche in quest’ultimo turno di prove si è compreso come la Yamaha sia in ottima forma sul circuito andaluso. Nella top-10 ...

