MotoGP | pagelle GP Spagna | Miller stupisce | Bagnaia solido | sprofonda Quartararo

(Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di2021 si conclude in una maniera sorprendente, ovvero con la doppietta della Ducati, ma i colpi di scena non sono mancati. Il crollo fisico di Fabioha cambiato ogni scenario di gara e campionato, mentre Franco Morbidelli ha confermato la crescita di Portimao. Male, ancora una volta, Valentino Rossi. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara andalusa. LEDEL GP DI2021 –JACK10: una vittoria di importanza capitale per l’australiano! Dopo un avvio di stagione ben sotto le attese, “Jackass” oggi a Jerez è stato perfetto. Attende il momento giusto, non spreca moto e gomme e, quando, ...

LEL'ORDINE DI ARRIVO Marc Marquez aveva iniziato anche oggi con una caduta nel warm up, per sua fortuna di nuovo illeso. La gara è abbastanza anonima e chiude nono, ma la notizia migliore ...Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna 2021 di. 'El Diablo' ha piazzato la sua Yamaha davanti a tutti e partirà in prima fila insieme con ...seguito voti e...Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021 si conclude in una maniera sorprendente, ovvero con la doppietta della Ducati, ma i colpi di scena non sono mancati. Il crollo ...MILLER - voto 9: Nelle prime tre gre aveva preso paga dal compagno di box, stavolta però ha trovato le soluzioni giuste e si è reso protagonista di una gara incredibile, chiusa ...