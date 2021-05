MotoGP, GP Spagna 2021. Trionfo Ducati! Jack Miller vince, Francesco Bagnaia (2°) diventa leader del Mondiale (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale di MotoGP 2021, è stato appannaggio di Jack Miller (Ducati). L’australiano si è imposto nell’autodromo di Jerez de la Frontera, precedendo il compagno di squadra Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, i quali hanno occupato rispettivamente la seconda e terza posizione. Al via le Ducati scattano meglio delle Yamaha. In particolare Fabio Quartararo scivola al quarto posto, alle spalle della GP21 di Jack Miller, della M1 meno evoluta di Franco Morbidelli e dell’altra Ducati di Francesco Bagnaia. El Diablo, però, si riprende prontamente dopo la brutta partenza e impiega solamente quattro giri per porsi al comando, sorpassando uno dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Il Gran Premio di, quarta tappa deldi, è stato appannaggio di(Ducati). L’australiano si è imposto nell’autodromo di Jerez de la Frontera, precedendo il compagno di squadrae Franco Morbidelli, i quali hanno occupato rispettivamente la seconda e terza posizione. Al via le Ducati scattano meglio delle Yamaha. In particolare Fabio Quartararo scivola al quarto posto, alle spalle della GP21 di, della M1 meno evoluta di Franco Morbidelli e dell’altra Ducati di. El Diablo, però, si riprende prontamente dopo la brutta partenza e impiega solamente quattro giri per porsi al comando, sorpassando uno dopo ...

