MotoGP | Ducati in stato di grazia | doppietta a Jerez | Bagnaia in testa al Mondiale

(Di domenica 2 maggio 2021) Il circuito disi tinge di rosso per la straordinariadellanel gran premio di Spagna della, vinto da Jack Miller davanti al compagno di squadra Pecco, nuovo leader del. A completare la grande giornata italiana, il terzo posto di Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas (male il compagno di box Valentino Rossi soltanto 17esimo e dietro anche a Luca Marini). Un successo quello targatoche amancava da 15 anni, quando a tagliare per primo il traguardo nel 2006 fu Loris Capirossi. La moto di Borgo Panigale ha dominato su un circuito dove nelle ultime stagioni aveva sempre sofferto, confermando di aver trovato la strada giusta dopo un inizio di stagione tra alti e bassi. Jack e Pecco, che ...

RaiNews : #MotoGp, Gran Premio di Spagna: doppietta #Ducati, vince #Miller poi #Bagnaia e #Morbidelli #SpanishGP - SkySportMotoGP : ?? 'Se tutte le gare fossero così...' ?? @PeccoBagnaia spiega perché questo è un podio speciale #SpanishGP ????… - LilSisSilvia : MotoGP | GP Spagna 2021: Jack Miller torna a vincere. Bagnaia completa l’uno-due Ducati - marcocigala88 : Questa doppietta delle Ducati in circuito a loro favorevole è stata un vero colpaccio; però è giusto dire che Quart… -

... che lo ha relegato in una mesta 20esima posizione nel GP di Spagna, vinto dalladi Jack ...Spagna, problemi in scia per Mir: 'Difficile fermare la moto'Sul circuito di Jerez è trionfo: Jack Miller vince il Gran Premio di Spagna didavanti al compagno di squadra, il torinese Francesco ' Pecco ' Bagnaia , che conquista un secondo posto che vale la testa della ...MotoGP GP Spagna Sky VR46 Avintia 2021 - Luca Marini ha concluso il Gran Premio di Jerez de La Frontera con il sedicesimo tempo a un passo dalla zona punti. Nonostante un errore ad inizio gara, Luca s ...Quali sono state le chiavi del GP? Solo Quartararo ha avuto problemi alle braccia? Verrà operato di nuovo? Quali sono i 3 motivi per ricordare il GP?