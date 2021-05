Monoclonali | le ore di terapia vissute con i pazienti Covid | «Siamo tutti a rischio | fidiamoci dei medici» – Il video

(Di domenica 2 maggio 2021) Per ogni pazientecurato con gli anticorpi, c’è un posto letto libero in più negli ospedali. Tra poco più di due mesi lasperimentale contro il virus potrebbe essere somministrata direttamente a casa con una semplice iniezione intramuscolo. Per ora, ivengono utilizzati negli ambulatori ospedalieri con l’obiettivo di fermare un’infezione che già è riuscita a insediarsi nell’organismo ma che, grazie ai farmaci, non provocherà i danni gravi che finora abbiamo conosciuto. La base di ognisperimentale è la fiducia nella scienza e nei dati, e quelli suinon smettono di convincere isulla reale efficacia della soluzione. Open è entrato, insieme aiaffetti da ...

Appuntamento giovedì 6 maggio 2021, alle 18. "Gli anticorpi monoclonali sono una risorsa per la cura dei pazienti Covid e per contrastare le varianti più virulente", a dirlo è il commissario per l'emergenza Covid Area metropolitana di Catania, Pino L.