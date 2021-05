Mondiali curling femminili 2021: ancora due sconfitte per l’Italia. Azzurre ko con Russia e Stati Uniti (Di domenica 2 maggio 2021) ancora nessuna vittoria per l’Italia nei Mondiali femminili di curling in corso di svolgimento a Calgary. Dopo le due sconfitte di ieri, le Azzurre (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Dami) sono state battute anche dalla Russia e dagli Stati Uniti. Italia sempre ferma all’ultimo posto insieme alla Corea del Sud e che dovrà assolutamente cambiare rotta se vuole provare a conquistare uno dei primi sei pass olimpici per i Giochi invernali di Pechino 2022. Sconfitta per 8-5 contro la Russia capolista in una sfida che aveva visto le Azzurre portarsi avanti sul 3-1. Un vantaggio sfumato nel terzo inning, dove le russe hanno ottenuto tre ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)nessuna vittoria perneidiin corso di svolgimento a Calgary. Dopo le duedi ieri, le(Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Dami) sono state battute anche dallae dagli. Italia sempre ferma all’ultimo posto insieme alla Corea del Sud e che dovrà assolutamente cambiare rotta se vuole provare a conquistare uno dei primi sei pass olimpici per i Giochi invernali di Pechino 2022. Sconfitta per 8-5 contro lacapolista in una sfida che aveva visto leportarsi avanti sul 3-1. Un vantaggio sfumato nel terzo inning, dove le russe hanno ottenuto tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali curling Svizzera a punteggio pieno Dopo le due nette vittorie su Corea del Sud e Italia, la Svizzera ha firmato un terzo, ancor pi importante, successo ai Mondiali femminili di curling. Nella bolla di Calgary, la squadra capitanata da Silvana Tirinzoni ha avuto la meglio anche sul Canada padrone di casa con il punteggio di 8 - 5. Dopo essere stata sotto ...

