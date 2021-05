Missione spaziale: Crew 1 ammarata nel Golfo del Messico (Foto) (Di domenica 2 maggio 2021) Ammaraggio nel Golfo del Messico per per la Crew 1, la prima Missione spaziale operativa della navetta Crew Dragon della SpaceX. Dopo sei mesi rientrano a Terra i quattro astronauti che hanno lavorato sulla Stazione spaziale Internazionale: sono gli americani and Shannon Walker, che è stata al comando della stazione orbitale, Michael Hopkins e Victor Glover, con il giapponese Soichi Noguchi, dell’agenzia spaziale Jaxa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 maggio 2021) Ammaraggio neldelper per la1, la primaoperativa della navettaDragon della SpaceX. Dopo sei mesi rientrano a Terra i quattro astronauti che hanno lavorato sulla StazioneInternazionale: sono gli americani and Shannon Walker, che è stata al comando della stazione orbitale, Michael Hopkins e Victor Glover, con il giapponese Soichi Noguchi, dell’agenziaJaxa L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Missione riuscita per SpaceX. Ha riportato a Terra 4 astronauti dalla Stazione Spaziale - VikyBorgomeo : Missione riuscita per SpaceX. Ha riportato a Terra 4 astronauti dalla Stazione Spaziale - FirenzePost : Missione spaziale: Crew 1 ammarata nel Golfo del Messico (Foto) - NakisInGenoa : RT @Linkiesta: Elon Musk e Jeff Bezos stanno litigando per riportare l’uomo sulla Luna. I due più ricchi del mondo si contendono il diritt… - SimoneCosimi : Missione riuscita per SpaceX. Ha riportato a Terra 4 astronauti dalla Stazione Spaziale -