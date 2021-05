Milan | prima offerta per De Paul

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilfa sul serio per Rodrigo De. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe presentato unaufficiale all’Udinese.-Benevento 2-0: i rossoneri tornano a vincere: Desarà rossonero? Ilinizia a muoversi sul mercato. Nonostante la stagione sia ancora da definire, la società rossonera non vuole perdere tempo per rinforzare la rosa. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe presentato unaufficiale per Rodrigo De. Il centrocampista argentino, è il capitano e l’uomo simbolo dell’Udinese di Luca Gotti. Deè ormai uno dei centrocampisti ...

AntoVitiello : Tifosi del #Milan oggi a #Milanello per incitare la squadra. Lo striscione: 'L’obiettivo viene prima di qualsiasi d… - GianGinoble : Faccio solo finta ma prima o poi imparerò a suonarla @ Milan, Italy - ZZiliani : Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la… - Davide55273741 : @Jankovisicki @mikelelomb @mirkonicolino Tu credi davvero che il Milan non sia ancora del Milan? Io sai di dove mi… - Osvaldoripamon1 : @FabRavezzani Ci sono prove che il Milan ha permesso questo, oppure lo hanno subito? È cosa molto diversa nel primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan prima

Goal.com

...la Juventus senon avrà rinnovato il contratto. Il suo nome è stato accostato proprio ai bianconeri che soffierebbero a costo zero il portiere a una concorrente e rivale storica come ile ...Mette alle corde la Lazioe poi iluna settimana dopo compiendo il sorpasso sui 'cugini'. Da lì si arriva ad oggi dove le altre pretendenti non riescono mai a trovare il ritmo giusto. Il ...Torna a timbrare il cartellino Theo Hernandez, che in campionato non aveva ancora segnato nell'anno solare 2021.Alta tensione a Milanello poco prima della partita contro il Benevento Un gruppo di ultras ha chiesto e ottenuto un confronto diretto con Gigio Donnarumma. In un primo momento il portiere ha rifiutato ...