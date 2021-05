Milan, domenica di lavoro a Milanello: squadra divisa tra campo e palestra (Di domenica 2 maggio 2021) Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Partitella con l'U18 per chi non ha giocato ieri Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Il, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Partitella con l'U18 per chi non ha giocato ieri

AntoVitiello : Anticipi e posticipi #Milan 16a ritorno: Juve-Milan domenica 9 maggio ore 20.45 17a ritorno: Torino-Milan mercoled… - Tsukky1990 : @sebygrillo Il Milan per me si gioca la Champions domenica prossima perché fra tutte l'unica con calendario comples… - OmbraSenza : @peppesantagata Non abbiamo le capacità economiche per prendere un top, non raccontiamoci favole. E se non andiamo… - PabloDeMilan : RT @dragonerossoen1: Domenica contro la Juve facciamo giocare Tataminkianu, giusto ?? Quindi oltre a regalargli Donn A ZERO, glielo regalia… - PoPaolino : Quindi la formazione del Milan di domenica prossima la farà la curva sud -