Milan, con Ibra torna tutto: 2-0 al Benevento, brillano Calhanoglu e Theo. Champions, che volata (Di domenica 2 maggio 2021) Il Milan fa il suo dovere, batte 2-0 il Benevento e torna momentaneamente al secondo posto, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il ritorno di Ibrahimovic fa girare meglio tutta la squadra, anche se lo svedese è insolitamente impreciso e un po' arruffone. Ma con lui brilla Calhanoglu (in gol dopo una bella azione corale) e si aprono spazi invitanti per Leao e il solito Theo Hernandez, di nuovo in versione diesel e autore del tap in che ha chiuso la partita a metà secondo tempo (primo gol dopo 4 mesi di "buio") e autore di qualcuna delle sue celebri scorribande. I rossoneri saranno arbitri della salvezza: dopo aver affrontato i campagni allenati dall'ex Pippo Inzaghi, giocheranno anche contro Torino e Cagliari, entrambe ferme a 31 punti come le ...

