Migranti, nuovo naufragio al largo della Libia: almeno 11 morti (Di domenica 2 maggio 2021) Migranti, naufragio al largo della Libia. Alarm Phone: “almeno 11 morti. Le entità statali preferiscono deludere queste persone”. ROMA – naufragio di Migranti al largo della Libia. L’annuncio è stato dato da Alarm Phone con un tweet: “Undici persone – si legge nel post – sono annegate al largo della costa di Zawiya. Siamo così arrabbiati per questa continua perdita di vite umane. Le ONG e gli attivisti sono gli unici a solidarizzare con le persone che si spostano in mare. Tutte le entità statali preferiscono deluderli “. Altri Migranti in difficoltà C’è apprensione per un gruppo di 97 Migranti segnalati in ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)al. Alarm Phone: “11. Le entità statali preferiscono deludere queste persone”. ROMA –dial. L’annuncio è stato dato da Alarm Phone con un tweet: “Undici persone – si legge nel post – sono annegate alcosta di Zawiya. Siamo così arrabbiati per questa continua perdita di vite umane. Le ONG e gli attivisti sono gli unici a solidarizzare con le persone che si spostano in mare. Tutte le entità statali preferiscono deluderli “. Altriin difficoltà C’è apprensione per un gruppo di 97segnalati in ...

news_mondo_h24 : Migranti, nuovo naufragio al largo della Libia: almeno 11 morti - Antonel14362275 : RT @sruotolo1: #migranti +++ Al presidente #Draghi+++ La prego, evitiamo un’altra strage. Bisogna soccorrere i 100 naufraghi in balia del… - melinacugliari : RT @GiancarloDeRisi: Nuovo salvataggio della GC libica di 172 migranti. Ecco mentre sbarcano alla base navale di Tripoli dopo l'operazione… - Cri773 : RT @sruotolo1: #migranti +++ Al presidente #Draghi+++ La prego, evitiamo un’altra strage. Bisogna soccorrere i 100 naufraghi in balia del… - infoitinterno : Migranti, Di Giacomo(Oim): Altri 11 morti in nuovo naufragio Libia -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovo Bagnai: "difficile ricostruire con la sinistra"/ "Paese conservatore, ma l'agenda..." Nella settimana dove arriva in Senato il primo Decreto Sostegni (in votazione) e in Cdm il nuovo Dl Sostegni Bis (entro giovedì), il senatore della Lega Alberto Bagnai spiega a "L'Agenda" di ...Migranti,...

Il sindaco di Lampedusa scrive a Draghi: 'Temiamo arrivi di massa' L'imbarcazione è stata condotta nel porto di Santa Maria Leuca dove i migranti sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e dai medici. E ieri la Guardia costiera tunisina è riuscita a ...

Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivano in 10 Agenzia ANSA Migranti: Ruotolo (Misto), appello a Draghi, evitiamo un'altra strage Bisogna soccorrere i 100 naufraghi in balia delle onde e con il terrore di essere deportati di nuovo in Libia da dove scappano. Non c'è tempo da perdere. I migranti rischiano la vita". È l'appello del ...

Esteri: Naufragio in Libia, gli scafisti puntano alla tragedia - Gianandrea Gaiani L'ultima tragedia del mare che ha determinato la morte di circa 130 migranti illegali ha tutte le caratteristiche di una tragedia pianificata nei dettagli dai trafficanti per indurre l'Europa a spalan ...

Nella settimana dove arriva in Senato il primo Decreto Sostegni (in votazione) e in Cdm ilDl Sostegni Bis (entro giovedì), il senatore della Lega Alberto Bagnai spiega a "L'Agenda" di ...,...L'imbarcazione è stata condotta nel porto di Santa Maria Leuca dove isono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e dai medici. E ieri la Guardia costiera tunisina è riuscita a ...Bisogna soccorrere i 100 naufraghi in balia delle onde e con il terrore di essere deportati di nuovo in Libia da dove scappano. Non c'è tempo da perdere. I migranti rischiano la vita". È l'appello del ...L'ultima tragedia del mare che ha determinato la morte di circa 130 migranti illegali ha tutte le caratteristiche di una tragedia pianificata nei dettagli dai trafficanti per indurre l'Europa a spalan ...