Michele Bravi: “Grazie a chi dà il giusto peso alle parole” (Di domenica 2 maggio 2021) Sul palco del Concertone del Primo Maggio, Michele Bravi risponde a Pio e Amedeo dopo il loro discusso monologo a Felicissima Sera Una parola non è di per se offensiva se l’intenzione di chi la pronuncia non è quella di denigrare chi la subisce? Michele Bravi non è dello stesso avviso – sostenuto discutibilmente durante l’ultima puntata di Felicissima Sera da Pio e Amedeo – e sul palco del Concertone del Primo Maggio, dice la sua a proposito del peso delle parole: “Io una cosa da cantautore la voglio dire: io uso le parole per raccontare la visione creativa del mondo, e per me le parole sono importanti tanto quanto l’intenzione con cui vengono pronunciate“, ha esordito il vincitore di X Factor 13 prima di eseguire il suo ultimo successo Mantieni ... Leggi su zon (Di domenica 2 maggio 2021) Sul palco del Concertone del Primo Maggio,risponde a Pio e Amedeo dopo il loro discusso monologo a Felicissima Sera Una parola non è di per se offensiva se l’intenzione di chi la pronuncia non è quella di denigrare chi la subisce?non è dello stesso avviso – sostenuto discutibilmente durante l’ultima puntata di Felicissima Sera da Pio e Amedeo – e sul palco del Concertone del Primo Maggio, dice la sua a proposito deldelle: “Io una cosa da cantautore la voglio dire: io uso leper raccontare la visione creativa del mondo, e per me lesono importanti tanto quanto l’intenzione con cui vengono pronunciate“, ha esordito il vincitore di X Factor 13 prima di eseguire il suo ultimo successo Mantieni ...

