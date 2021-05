Michele Bravi contro Pio e Amedeo per la critica al politicamente corretto a Felicissima Sera: “Parole sono importanti” (Di domenica 2 maggio 2021) Il delirante insulto alla comicità, e non solo, che è stato il monologo sul politicamente corretto di Pio e Amedeo ha trovato una risposta nella pacatezza e nell’equilibrio di Michele Bravi. L’artista, dal palco del Primo Maggio, ha risposto alla sequela di chiacchiere da bar del duo comico, che si riassume in “eh, ma non si può più dire niente”. Pio e Amedeo hanno continuato la fine esposizione con il repertorio di insulti prerogativa degli uomini bianchi, a cui non verrano mai rivolti. Lo sproloquio per frustrati da questi “noiosi” che chiedono diritti civili e pari trattamento, è infatti continuato con l’urlo di Parole come “ne*ri”, “f*oci” e compagnia bella. Michele Bravi ricorda da cantautore che le Parole ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 2 maggio 2021) Il delirante insulto alla comicità, e non solo, che è stato il monologo suldi Pio eha trovato una risposta nella pacatezza e nell’equilibrio di. L’artista, dal palco del Primo Maggio, ha risposto alla sequela di chiacchiere da bar del duo comico, che si riassume in “eh, ma non si può più dire niente”. Pio ehanno continuato la fine esposizione con il repertorio di insulti prerogativa degli uomini bianchi, a cui non verrano mai rivolti. Lo sproloquio per frustrati da questi “noiosi” che chiedono diritti civili e pari trattamento, è infatti continuato con l’urlo dicome “ne*ri”, “f*oci” e compagnia bella.ricorda da cantautore che le...

