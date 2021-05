Mezzo miliardo al giorno: ecco quanto costa il lockdown (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag – quanto costa il lockdown all’economia italiana? Quasi 500 milioni di euro. Ogni giorno. Mezzo miliardo praticamente bruciato tra chiusure, colori delle regioni, coprifuoco e chi più ne ha più ne metta. Non bastasse la stagnazione secolare in cui siamo invischiati dall’ingresso nell’euro, il nostro Pil (reale) è così tornato ai livelli di fine secolo scorso. E la frenata registrata nell’ultimo trimestre del 2020 è proseguita anche nei primi tre mesi del nuovo anno. quanto costa il lockdown: ecco i conti A fare i conti in tasca alle misure di confinamento ha pensato il giornalista de La Verità Fabio Dragoni, che si è armato di carta e penna (e dati sul Pil) per analizzare l’impatto economico dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag –ilall’economia italiana? Quasi 500 milioni di euro. Ognipraticamente bruciato tra chiusure, colori delle regioni, coprifuoco e chi più ne ha più ne metta. Non bastasse la stagnazione secolare in cui siamo invischiati dall’ingresso nell’euro, il nostro Pil (reale) è così tornato ai livelli di fine secolo scorso. E la frenata registrata nell’ultimo trimestre del 2020 è proseguita anche nei primi tre mesi del nuovo anno.ili conti A fare i conti in tasca alle misure di confinamento ha pensato il giornalista de La Verità Fabio Dragoni, che si è armato di carta e penna (e dati sul Pil) per analizzare l’impatto economico dei ...

