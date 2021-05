Meteo Toscana | vento forte spazza Marina di Pisa | danni e paura

(Di domenica 2 maggio 2021)di Libeccio sul litoraleno nella notte fra il 1° e il 2 maggio 2021 e nella mattina di domenica 2.in alcuni stabilimenti balneari, in particolare al bagno Meloria a Tirrenia. ...

Forte vento di Libeccio sul litorale pisano nella notte fra il 1° e il 2 maggio 2021 e nella mattina di domenica 2. Danni in alcuni stabilimenti balneari, in particolare al bagno Meloria a Tirrenia. ..., vento forte sulla costa: la situazione a Viareggio / ...Lunedì 3: sole e qualche disturbo diurno sui rilievi, più nubi al Sud con piovaschi. Martedì 4: ampie schiarite su tutta Italia, salvo addensamenti sui confini alpini dove giungerà qualche pioggia. Me ...Secondo le previsioni del Servizio metereologico dell’Aeronautica militare, la giornata di domani, lunedì 3 maggio, sarà perlopiù nuvolosa e caratterizzata da piogge sparse sulle regioni del Nord e de ...