Meteo oggi domenica 2 maggio: brutto tempo, allerta gialla per 3 regioni (Di domenica 2 maggio 2021) Meteo oggi domenica 2 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del maltempo, allerta gialla su 3 regioni. Le previsioni del tempo. La giornata di oggi domenica 2 maggio il bollettino Meteo prevede dell’instabilità. Sono attese alcune precipitazioni su buona parte del nostro Paese. Diramata allerta gialla da parte della Protezione Civile per tre regioni. Stiamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 2 maggio 2021): la giornata dovrebbe essere all’insegna del malsu 3. Le previsioni del. La giornata diil bollettinoprevede dell’instabilità. Sono attese alcune precipitazioni su buona parte del nostro Paese. Diramatada parte della Protezione Civile per tre. Stiamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - in_appennino : RT muoversintoscan '#meteo - Le previsioni di @flash_meteo per la giornata di oggi in Toscana #viabiliTOS - TotemA_ : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Qualche nuvola e schiarite, con possibili deboli piogge in serata, sono il meteo di oggi per la n… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 2 maggio 2021 -