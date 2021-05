Meteo Italia al 17 Maggio: appunti d’ESTATE, poi rischio NUBIFRAGI (Di domenica 2 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Finora a qualche giorno fa si parlava di ben altre situazioni, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che il caldo d’ESTATE comincerà a farci visita. Trattasi di un cambiamento indotto dal cedimento del Vortice Polare che in questo momento sta abbandonando definitivamente la scena e nel graduale tracollo sta facilitando una ridistribuzione delle aree cicloniche e anticicloniche. Ridistribuzione che vedrà alcune depressioni affondare il colpo verso la Penisola Iberica, con conseguenti fiammate sahariane verso l’Italia. Attenzione però, perché a quanto pare quelle stesse depressioni potrebbero spostarsi verso est e condizionare anche il nostro tempo. In che modo? I vari centri di calcolo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 2 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico, sulle nostre regioni, sta cambiando. Finora a qualche giorno fa si parlava di ben altre situazioni, è bene rimarcarlo, ma i modelli matematici di previsione ci dicono che il caldocomincerà a farci visita. Trattasi di un cambiamento indotto dal cedimento del Vortice Polare che in questo momento sta abbandonando definitivamente la scena e nel graduale tracollo sta facilitando una ridistribuzione delle aree cicloniche e anticicloniche. Ridistribuzione che vedrà alcune depressioni affondare il colpo verso la Penisola Iberica, con conseguenti fiammate sahariane verso l’. Attenzione però, perché a quanto pare quelle stesse depressioni potrebbero spostarsi verso est e condizionare anche il nostro tempo. In che modo? I vari centri di calcolo ...

