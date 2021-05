Meteo, domenica di sole ma allerta gialla ancora in tre Regioni (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo un Primo maggio di maltempo, si attende una domenica in gran parte soleggiata su quasi tutto il Paese. Il rischio temporali permarrà tuttavia al Nordest, dove è ancora allerta gialla in Veneto, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo un Primo maggio di maltempo, si attende unain gran parteggiata su quasi tutto il Paese. Il rischio temporali permarrà tuttavia al Nordest, dove èin Veneto, ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, domenica #2maggio, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. ?? L'allerta meteo-idro ti avvisa che… - MediasetTgcom24 : Meteo, domenica di sole ma allerta gialla ancora in tre Regioni - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Qualche nuvola e schiarite, con possibili deboli piogge in serata, sono il meteo di oggi per l… - iconaclima : Buongiorno e buona domenica! Oggi dovremo ancora fare i conti con qualche #pioggia, e si apre anche un'irruzione di… - ilmeteoit : #Meteo: #DOMENICA, tra un aumento della pressione e residui #TEMPORALI -