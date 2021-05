Meteo a Novara | torna il sole almeno per qualche giorno

stefanocera0172 : @marco_valsesia A Novara da domani sembra di sì, speriamo... Fonte -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Novara

iL Meteo

Torna il sole su novarese e Vco, almeno per qualche giorno. Secondo le previsioni di 3B, dopo le abbondanti piogge di sabato, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi a partire da domenica fino a martedì, con temperature massime comprese tra i 18 e i 21 gradi e minime di 8/11 gradi. ...... organizzato da Top Competition, corsosi questo fine settimana adi Sicilia, uno dei Borghi ... Peccato per ilche non ci ha consentito di poter disputare anche la terza manche. Voglio fare ...Niente “lieto fine” per il Novara di Banchieri: agli azzurri non riesce di completare la rimonta-miracolo conquistando un posto nei playoff promozione.La regular season del Piacenza si conclude con una rocambolesca vittoria per 3-2 sulla Juventus U23 nel match valido per la trentottesima giornata ...