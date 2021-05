METEO 7 Giorni anche incerto, tra SOLE e NUOVE PERTURBAZIONI (Di domenica 2 maggio 2021) METEO SINO ALL’8 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una forte perturbazione ha attraversato l’Italia Settentrionale con qualche effetto anche sulle regioni centrali. Il Sud Italia beneficia ancora delle protezione di un promontorio anticiclonico che favorisce METEO più stabile dal sapore persino quasi estivo. Correnti più fresche tendono però a scalzare i flussi caldi africani che hanno trasportato anche pulviscolo sahariano in atmosfera. A seguito del transito perturbato, il tempo migliorerà con l’anticiclone che si espanderà da ovest e pertanto parliamo dell’anticiclone delle Azzorre. L’influenza dell’alta pressione sarà però solo parziale, in quanto si manterrà protagonista una figura depressionaria fredda sull’Europa Centro-Settentrionale, che avrà modo di lambire l’Italia. Evoluzione nei primi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 2 maggio 2021)SINO ALL’8 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una forte perturbazione ha attraversato l’Italia Settentrionale con qualche effettosulle regioni centrali. Il Sud Italia beneficia ancora delle protezione di un promontorio anticiclonico che favoriscepiù stabile dal sapore persino quasi estivo. Correnti più fresche tendono però a scalzare i flussi caldi africani che hanno trasportatopulviscolo sahariano in atmosfera. A seguito del transito perturbato, il tempo migliorerà con l’anticiclone che si espanderà da ovest e pertanto parliamo dell’anticiclone delle Azzorre. L’influenza dell’alta pressione sarà però solo parziale, in quanto si manterrà protagonista una figura depressionaria fredda sull’Europa Centro-Settentrionale, che avrà modo di lambire l’Italia. Evoluzione nei primi ...

iconaclima : 3 perturbazioni in arrivo entro mercoledì! Le zone coinvolte: - meteogiornaleit : Troppo CALDO e da SUBITO, il rischio è palese, il Nord Africa è rovente. Italia sempre ai limiti tra differenti mas… - lollinaf1983 : Io in questi giorni sarei dovuta essere a Milano dalla mia famiglia, e chissà magari avrei avuto anche la fortuna d… - infoitinterno : METEO 7 Giorni ancora molto ballerino, tra SOLE e NUOVE PERTURBAZIONI - andreatr78 : @Corriere La verità più triste è che grazie a questo teatrino stiamo parlando da giorni di uno che non ha mai nulla… -