Messa oggi in tv domenica 2 maggio su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 2 maggio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 2 maggio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. Canale 5 10:00 – Santa Messa (Canale 5 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Play) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Il programma della Santache sarà visibile insu5 nella mattinata di. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play.5 10:00 – Santa5 del digitale terrestre e insu Mediaset Play) SportFace.

marcodimaio : Mattia #Santori non perde occasione, fra un’ospitata Tv e l’altra, per attaccare @isabellaco, che con grande coragg… - bendellavedova : La messa in scena della violenza non è certo la violenza; e una minoranza resta una minoranza. Ma quello che dobbia… - Mirko04129539 : RT @tia_batti: @nzingaretti @Fedez Nicola, l'elettorato di sinistra vuole che si parli, senza mezzi termini, di uguaglianza e pari diritti.… - maxgranieri_it : Oggi alla santa messa delle 11:00 prego secondo le vostre intenzioni. Basta mettere un “Mi piace' a questo post o e… - mammadicricia : Io avevo bisogno della seconda stagione dal giorno dopo dell'ultimo episodio quindi vi lascio immaginare come sono… -