Mercato immobiliare Napoli | la mancanza di turisti e investitori frena il comparto casa

(Di domenica 2 maggio 2021)– Nella seconda parte del 2020 ai prezzi sono diminuiti dello 0,6% chiudendo l’anno con -1,0%. Negli ultimi 10 anni i prezzi ahanno perso il 35,2%, 5,2% in più rispetto alle grandi città. Le compravendite sono diminuite del 14,8% e si sono portate a 6.335. CENTRO. Ladie studenti pesa sul. Il centro diha chiuso con un ribasso del 3,3%. In calo soprattutto il quartiere di Monteoliveto, interessato, negli ultimi anni, da acquisti ad uso investimento con finalitàche. La forte diminuzione delle presenzeche ha comportato un fermo di queste compravendite. Allo stesso tempo ha rallentato anche ildelle locazioni a studenti e dei lavoratori fuori ...

L'adozione in massa dello smart working durante la pandemia ha portato notevoli cambiamenti al mercato immobiliare. Sono sempre di più le famiglie che scelgono di trasferirsi in piccoli centri abitati delle aree interne, abbandonando le grandi città, alla ricerca non solo di più tranquillità ...
NAPOLI - Nella seconda parte del 2020 a Napoli i prezzi sono diminuiti dello 0,6% chiudendo l'anno con -1,0%. Negli ultimi 10 anni i prezzi a Napoli hanno ...
Come lo smart working cambia volto al mercato immobiliare, ora le persone cercano case con spazi più grandi e fuori dai grandi centri.