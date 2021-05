Matteo Salvini risponde a Fedez: “Lo reinvito a bere un caffè e a parlare di diritti e libertà” (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo le parole di Fedez, Matteo Salvini risponde al rapper, in cui ha riportato le sua ferma posizione. Ieri, c’è stato il Concerto del Primo Maggio. Nel pomeriggio, però, siamo stati travolti da uno ‘scontro’ aperto tra Fedez e la Rai, dopo che il rapper aveva riportato la volontà dell’azienda di non portare sul palco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 maggio 2021) Dopo le parole dial rapper, in cui ha riportato le sua ferma posizione. Ieri, c’è stato il Concerto del Primo Maggio. Nel pomeriggio, però, siamo stati travolti da uno ‘scontro’ aperto trae la Rai, dopo che il rapper aveva riportato la volontà dell’azienda di non portare sul palco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

