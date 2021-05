Masters 1000 Madrid | Jannik Sinner | “I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto Ruppi una racchetta anni fa | ero arrabbiato per averlo fatto”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) Alla vigilia del proprio debutto aldi, dove sfiderà l’argentino Guido Pella,è tra i protagonisti più attesi anche lontano dal nostro Paese. E, in chiave madrilena, non ci potrebbe essere poi esito troppo diverso: è lui il favorito per incontrare Rafael Nadal agli ottavi di finale del MutuaOpen, per quello che sarebbe il secondo incrocio tra di loro in carriera. L’altoatesino ha ricevuto anche le attenzioni di Marca, che ha riportato le parole di una breve intervista che ha visto protagonista il numero 2 d’Italia, che è al proprio esordio in questocome in tutti gli altri che non siano Roma. Sul proprio comportamento (nella domanda originale c’è la comparazione con Fognini): ...