Masters 1000 Madrid: Cecchinato passa le qualificazioni, out gli altri azzurri (Di domenica 2 maggio 2021) Si chiudono con un bilancio decisamente negativo le qualificazioni del Masters 1000 di Madrid per i colori azzurri. Dei quattro tennisti impegnati oggi, infatti, è riuscito ad entrare nel tabellone principale solamente Marco Cecchinato. Non ce l'hanno fatta, purtroppo, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager e Stefano Travaglia. Masters 1000 Madrid: Cecchinato si prende il main draw Che Cecchinato fosse in un buon momento si era già intravisto ieri dopo la bella vittoria contro Frances Tiafoe. Il successo di oggi ai danni dello spagnolo Roberto Carballes Baena non ha fatto altro che ribadirlo. Un trionfo, quest'ultimo, che consente al palermitano di accedere al main draw del Masters

