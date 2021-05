Masters 1000 Madrid 2021: si qualifica Marco Cecchinato, che pesca Bautista Agut. Sconfitti Mager e Travaglia (Di domenica 2 maggio 2021) Un solo italiano su quattro centra la qualificazione al Masters 1000 di Madrid, portando dunque a quattro un contingente azzurro in tabellone principale che già comprende Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini. Si tratta di Marco Cecchinato, mentre Gianluca Mager e Stefano Travaglia, come già Lorenzo Musetti in precedenza, si sono dovuti arrendere. Cecchinato supera per 4-6 6-0 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena; a decidere, nei fatti, il match è un parziale di 10 game a zero giunto dopo il primo set perso. Il siciliano sfrutta questo momento positivo al terzo match point. La sfortuna, però, è dietro l’angolo, perché “Ceck” pesca forse uno dei peggiori possibili da trovare, l’altro Roberto iberico, ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Un solo italiano su quattro centra lazione aldi, portando dunque a quattro un contingente azzurro in tabellone principale che già comprende Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini. Si tratta di, mentre Gianlucae Stefano, come già Lorenzo Musetti in precedenza, si sono dovuti arrendere.supera per 4-6 6-0 6-3 lo spagnolo Roberto Carballes Baena; a decidere, nei fatti, il match è un parziale di 10 game a zero giunto dopo il primo set perso. Il siciliano sfrutta questo momento positivo al terzo match point. La sfortuna, però, è dietro l’angolo, perché “Ceck”forse uno dei peggiori possibili da trovare, l’altro Roberto iberico, ...

sportface2016 : Qualificazioni Masters 1000 #Madrid 2021: #Andujar batte #Travaglia in tre set - SuperTennisTv : Marco Cecchinato accede al main draw del Masters 1000 di Madrid superando in rimonta Carballes Baena per 4-6 6-0 6-… - fabbrica79 : RT @GeorgeSpalluto: Marco Cecchinato si qualifica per il main draw del #MMOPEN battendo Carballes Baena 46 60 63. E' la 6^ qualificazione c… - Eurosport_IT : ??? 'Quel tipo di attitudine non andava con la mia personalità' Le racchette rotte non fanno per Jannik Sinner ???… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Madrid 2021: Nadal numero 1 presenti Sinner Berrettini e Fognini - #Tabellone #Masters… -