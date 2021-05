Marvel Black Widow: nuovo video del dietro le quinte (Di domenica 2 maggio 2021) La Marvel ha rilasciato un nuovo video nel quale Scarlett Johansson racconta qualcosa in più su Black Widow. Il nuovo film con la Johansson, che riprenderà il ruolo di Natasha Romanoff, uscirà il prossimo 9 luglio 2021. Sarà disponibile nei cinema e sulla piattaforma streaming Disney Plus. Black Widow: di cosa racconterà il nuovo prodotto Marvel? La pellicola sarà ambientata tra gli eventi di Capitan America: Civil War e Avengers: The Infinity War. Il nuovo film Marvel seguirà il percorso di Black Widow, che si troverà a fare i conti con le parti più oscure del suo passato. In particolare Natasha sarà inseguita da una forza che non si fermerà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Laha rilasciato unnel quale Scarlett Johansson racconta qualcosa in più su. Ilfilm con la Johansson, che riprenderà il ruolo di Natasha Romanoff, uscirà il prossimo 9 luglio 2021. Sarà disponibile nei cinema e sulla piattaforma streaming Disney Plus.: di cosa racconterà ilprodotto? La pellicola sarà ambientata tra gli eventi di Capitan America: Civil War e Avengers: The Infinity War. Ilfilmseguirà il percorso di, che si troverà a fare i conti con le parti più oscure del suo passato. In particolare Natasha sarà inseguita da una forza che non si fermerà ...

