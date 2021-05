Marotta | “Quando Conte si sfogò in estate lo fece per stimolare la società Lukaku l’acquisto più difficile”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Beppe, nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, si è soffermato anche sullo sfogo cheha avuto l’scorsa post finale di Europa League. “le cose vanno bene il grande problema diventa piccolo e viceversa. Io conosco benissimolui ha fatto quelle esternazioni era perché volevaulteriormente la, lui ha una velocità nel fare le cose e voleva esserci di stimolo. Lui ama dire le cose in faccia, ma preferisco avere a che fare con una persona trasparente piuttosto che con una persona che non è sincera. Ancora su. “Io ho una mia teoria. Meglio un allenatore bravo, che costa tanto, che prendere un giocatore in più con un allenatore scarso. La retribuzione di ...

LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Marotta: 'Io sono una persona che accetta le sfide. Quando ho lasciato la Juve era sabato, domenica mattina ho ricevuto un… - martimar0997 : RT @InterCM16: #Marotta:”Quando sono arrivato all’Inter arrivavo dopo 13 allenatori cambiati, 10 anni senza vittorie e 3 proprietà. Bisogna… - MoneyDp7 : RT @marifcinter: Marotta: 'Io sono una persona che accetta le sfide. Quando ho lasciato la Juve era sabato, domenica mattina ho ricevuto un… - danisailor7 : RT @marifcinter: Marotta: 'Io sono una persona che accetta le sfide. Quando ho lasciato la Juve era sabato, domenica mattina ho ricevuto un… - fefefeds : RT @InterCM16: #Marotta:”Quando sono arrivato all’Inter arrivavo dopo 13 allenatori cambiati, 10 anni senza vittorie e 3 proprietà. Bisogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Quando

alfredopedulla.com

Gli ospiti tornano comunque in vantaggio al 62': infastidito dal pressing di, Casadei ...siamo giunti al quarto d'ora del primo tempo il punteggio vede la formazione allenata da ...... entrambi con ingaggi pesantissimi e pressocché inutili per la squadra,non addirittura ... Ma Conte e, insieme ad Ausilio e Zanetti, sono stati capaci di tenere la barra dritta ed hanno ..."Sarebbe bello vincere lo scudetto anche il prossimo anno per la seconda stella". Così Marotta in collegamento a Sky Calcio Club.Beppe Marotta esulta per la conquista dello Scudetto. Ecco le parole del dirigente dell'Inter ai microfoni di Sky Sport ...