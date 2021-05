Manuele | Infermiere | Lascio la sanità pubblica | troppa incompetenza in questa epidemia

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 maggio 2021)la. Ladimostrata inmi ha fatto perdere la passione.di Torino, ci scrive una breve lettera per raccontare la sua visione professionale e le sue scelte. “Gentile redazione di AssoCareNews.it, non ho mai scritto ad un giornale e non so bene come impostare il mio pensiero in una lettera. E’ un anno che a singhiozzo apriamo e chiudiamo il reparto di medicina covid dove lavoro. Ho visto cambiare cinquanta versioni rispetto alla nostra sicurezza in reparto. Tanti teatrini inutili che ci hanno solo esposto al contagio (cinque colleghi si sono contagiati, per fortuna con sintomi assenti o lievi). Sono ...