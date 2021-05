Manchester United, tifosi in campo contro i proprietari del club – VIDEO (Di domenica 2 maggio 2021) I tifosi del Manchester United hanno invaso il terreno dell’Old Trafford per protestare contro i Glazer, proprietari del club – VIDEO I tifosi del Manchester United hanno invaso il terreno dell’Old Trafford, prima del match contro il Liverpool, in segno di protesta contro la famiglia Glazer. «Vogliamo i Glazer fuori», hanno cantato in coro i sostenitori dei Red Devils. È sempre più marcata la frattura con i proprietari del club. Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Idelhanno invaso il terreno dell’Old Trafford per protestarei Glazer,deldelhanno invaso il terreno dell’Old Trafford, prima del matchil Liverpool, in segno di protestala famiglia Glazer. «Vogliamo i Glazer fuori», hanno cantato in coro i sostenitori dei Red Devils. È sempre più marcata la frattura con idel. Fans protesting on the pitch at Old Trafford. pic.twitter.com/ocfy5uGy4A— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) May 2, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

